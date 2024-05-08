وزير العدل ورئيس معهد التخطيط يشهدان فعاليات البرنامج التدريبى للتخطيط الاستراتيجى

افتتح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق، فعاليات البرنامج التدريبي التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات الآداء، والذي يُقام اعتبارًا من 8 /5 /2024 على مدار عشرين يومًا بديوان عام وزارة العدل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية لقيادات وزارة العدل والمحاكم والجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار اهتمام وزارة العدل بتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وصولًا لاكتساب المهارات التخطيطية وتنميتها.

تنمية الكوادر البشرية

في كلمته أكد وزير العدل حرص الوزارة على تنمية الكوادر البشرية واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات في مجال التخطيط ومؤشرات قياس الأداء لإكسابهم مهارات بناء خطة استراتيجية، كما أشاد بالتعاون البناء بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي في مجالات التخطيط والتنمية البشرية للاستفادة من خدماته البحثية والتدريبية على نحو يدعم صانع ومتخذ القرار.

مهارات التخطيط الاستراتيجى

من جانبه أشار رئيس معهد التخطيط القومي، إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل بأهمية التفكير والتخطيط الاستراتيجي، وتطبيق أدوات التحليل الاستراتيجي مؤسسيًا، واكتساب مهارات التخطيط الاستراتيجي وتوصيف تحديات قياس الآداء واستخلاص خبرات التخطيط الاستراتيجي.

جدير بالذكر أن المعهد يقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي من خلال نُخبة من الخبراء بالمعهد.

وفي ختام اللقاء تبادل وزير العدل ورئيس معهد التخطيط القومي الدروع التذكارية.

ومن ناحية أخرى، أصدر معهد التخطيط القومى دراسة بعنوان "تطور وتنفيذ نمذجة الاقتصاد القياسي: خارطة طريق لوحدة النمذجة في معهد التخطيط القومي" من إعداد أ.د. شيرين الشواربي، ود. نهى عمر، ضمن عدد مارس لعام 2024، وذلك في إطار العمل على تحليل السياسات والتنبؤ، لدعم الحكومة في تقييم السياسات الاقتصادية والصدمات الخارجية بطريقة منهجية وباستخدام الأدلة.