السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير العدل الفلسطيني السابق: القرار محاسبة قادة تل أبيب سيصدر قريبا

الدكتور محمد الشلالدة
الدكتور محمد الشلالدة

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن هناك تعاطفًا آخر بقيام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالتواصل مع كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وهذا أمر أيضًا ليس قانونية.

وأشار “الشلالدة”، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن قريبًا ستصدر مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيليين، مؤكدًا ان الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي ووتعامل مع القضية الفلسطينية، بازدواجية معايير.

ونوه أنه وفقًا لقرارات الشرعية الدولية واستنادًا إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية والتي تعتبر جهاز قضائي مستقل، قد تصدر قريبًا أحكام على قادة إسرائيل التي ارتكبت أو شاركت في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولا يجوز لأي رئيس أن يتدخل في الشؤون الداخلية للجهاز القضائي للمحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل، وبالتالي فجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل كفيلة بإدانة حكومة الاحتلال بالكامل.

وزير العدل الفلسطينى تل أبيب الجنائية الدولية القاهرة الإخبارية الشرق الأوسط

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