الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز

حوادث

صديق على "فيس بوك" يقود زوجة للوقوف أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

أقام زوج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، دعوى نشوز ضد زوجته بسبب مشاهدته لها أثناء تواجدها داخل سيارة مع أحد أصدقائها.

وقال الزوج في دعواه التي تحمل رقم ٥٨٣٠ لسنة ٢٠٢٤: "شفتها بعيني نازلة من عربية شخص غريب واكتشفت من هاتفها أنه صديق من الفيس بوك وأخبرته أنها منفصلة".

وأضاف "هاني رشاد": منذ أربع سنوات تقريبًا كانت بيننا مشاكل وخلافات زوجية مثل أي منزل، وحينها تعرفت على أحد الأشخاص على فيس بوك، وطلب مقابلتها ووافقت وتركت أطفالنا وأغلقت عليهم الشقة وقابلته ووصلها بسيارته للمنزل ومن سوء حظها عودت في هذا اليوم مبكرًا من عملي واتصلت عليها كثيرًا فلم تجب وشاهدتها وهي بتهزر وتضحك معه داخل السيارة". 

واستكمل هاني: بعد مشاجرة نشبت بيننا وتعديت عليها بالضرب أكدت لي أنه صديق لديها على الفيس بوك وتعرفت عليه منذ فترة، وبمراجعة محادثاتها معه اكتشفت أنها أخبرته أنها منفصلة وبينهما رسائل حب وغرام، فقمت بطردها من منزل الزوجية ورفضت فضح أمرها أمام أهلها ولم أخبرهم عن سبب المشكلة بيننا خوفًا على سمعة بناتي ومستقبلهم.

وتابع: تدخل جميع الأهل لإصلاح الأمر بيننا لكني شرطت على رجوعها هو إقامة والدتي معنا في شقة الزوجية لأنني  لن أثق فيها مرة أخرى، برغم وعودها الكثيرة بأنها غلطة ولن تتكرر لكن لن استطع نسيان ما فعلته، وأخيرًا عندما فرضت إقامة والدتي معنا بدون أسباب واضحة أمام أهلها هي أول من رفضت قائلة: "عاوزة أعيش في شقتي براحتي" لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لإثبات نشوزها.

محكمة الاسرة إثبات نشوز خلافات زوجية فيس بوك منزل الزوجية

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