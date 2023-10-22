رئيس الأوبرا يتفقد معرض موسيقى الحروف بقاعة صلاح طاهر (صور)

تفقد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرض موسيقى الحروف للفنان خليفة الشيمى والمقام بقاعة صلاح طاهر والذى يستمر حتى الخميس 26 اكتوبر.

ويضم المعرض 60 لوحة لفن الخط العربى تعكس جماليات الحروف العربية منفذة بخامات مختلفة "ميكسيد ميديا".

رئيس الأوبرا يشيد بلوحات موسيقى الحروف

وأشاد رئيس الاوبرا باللوحات المعروضة، مشيرًا إلى تميز أساليب تنفيذها وتناغمها اللونى، وأشاد بقدرة الفنان خليفة الشيمى على تطويع الحروف العربية لرسم تكوينات فنية متفردة.

جدير بالذكر أن الفنان خليفة الشيمي، فنان تشكيلى وخطاط درس فنون العمارة الإسلامية والخط العربى وحصل على إجازة فى أنواع الخطوط المختلفة من شيوخ الخط العربى.

نظم العديد من المعارض الناجحة الخاصة إلى جانب مشاركات فى معارض هامة بمصر والإمارات، عضو بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية وجمعية الخط العربى والزخرفة الاسلامية وعضو نقابة الخط العربى بالقاهرة .