الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. "الداخلية" تعلن تفاصيل قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

معهد معاوني الأمن
معهد معاوني الأمن

تعلن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، قبول دفعة جديدة للراغبين في التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

وتعد الدفعة الجديدة هي الدفعة العاشرة منذ إنشاء معهد معاوني الأمن، ويشترط للقبول؛ اجتياز الاختبارات المقررة، وأن تنطبق الشروط العامة على المتقدم.

شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن

وستعقد وزارة الداخلية، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا في قطاع التدريب، لإعلان تفاصيل قبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن.

وتتضمن شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا تقل السن عن 19 عاما، ولا تزيد على 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

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