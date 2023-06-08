مي فاروق تغني لكوكب الشرق في "معكم": هذه حكايتي مع الطرب

بدأت مي فاروق حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي" بأغنية "بعيد عنك" لكوكب الشرق أم كلثوم وهى من تأليف الراحلين مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي.

وكشفت مي، خلال لقائها بالبرنامج والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن والديها هما من اكتشف موهبتها في الغناء وساعداها على تنمية موهبتها، مشيرة إلى أن والدتها لم تر النجاح الذي وصلت له كما أنها لم تر أولادها، لكن والدها الذي رحل عن عالمنا قبل 4 أشهر هو الذي عايش نجاحها ودعّمها فيه.

موهبة الغناء ورثتها من والدها

وأكدت أنها ورثت موهبتها الغنائية من والدها الذي كان يمتلك صوتًا مميزًا، لكنه كان يخجل من الغناء، مشيرة إلى أن والديها كان يحرصان على أن تقدم أغاني ذات قيمة من عمر 8 سنوات.