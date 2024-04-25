أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

ارتفعت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الخميس في بورصة الدواجن الرئيسية لتعود إلى مستوى ال 80 جنيه للفراخ البيضاء بعد أن تراجعت عن هذا السعر لأكثر من أسبوع، كما ارتفعت باقي أسعار الدواجن فيما استقرت أسعار الكتاكيت.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024 .

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس ارتفاع ملحوظ وصل إلى 3 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها أمس الأربعاء، وسجل سعر الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن 80 جنيه، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد، التراجعات التي سجلتها الدواجن خلال الأسابيع الماضية إلى عدم وجود طلب على الدواجن هذه الفترة، موضحًا أن النقطة الميتة في صناعة الدواجن ما بين عيدي الفطر والأضحى.

كما أشار إلى أن تراجع أسعار الأعلاف أثر أيضًا على الدواجن، فتراجع سعر الذرة المحلية إلى 13 ألف جنيه والأوكراني بـ 11200 جنيه وكذلك والبرازيلي والأرجنتيني بـ12200 جنيه للطن.

أسعار الدواجن في البورصة

ارتفعت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاء سعرها في البورصة كالتالي:

أسعار الفراخ الساسو : 90 جنيه

أسعار الدواجن امهات بيضاء: 75 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 33 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 25.25 جنيه

كتكوت ساسو 15 جنيه

كتكوت ساسو بيور 16 جنيه

كتكوت بلدي 8 جنيه

كتكوت الوطنية 31 جنيه

كتكوت الوادي 30 جنيه

كتكوت نيوهوب 32 جنيه

كتكوت الفيروز 30 جنيه

كتكوت مكه المكرمة 30 جنيه

كتكوت رواد النيل 32 جنيه

كتكوت هجين 11 جنيه

كتكوت جيل ثاني 13.50 جنيه

كتكوت روزي بيور 16 جنيه