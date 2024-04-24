"بلاها فراخ".. مواطنون يدشنون حملة لمقاطعة الدواجن بسبب الغلاء

بعد أن استطاعت حملة "خليها تعفن" لمقاطعة الأسماك نجاحا كبيرا على مدار الأيام القليلة الماضية وبالفعل انخفضت أسعار الأسماك بنسبة تراوحت ما بين 50 لـ70%، وهو ما دفع العديد من المواطنين لإطلاق حملة جديدة "بلاها فراخ" للتصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار غير المبرر.

"بلاها فراخ"

ودشن رواد مواقع التواصل حملة جديدة تحت عنوان "بلاها فراخ" لمقاطعة شراء الدواجن والبيض؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

يقول محمد الدمياطي أحد المواطنين، إنه من المفترض أن يقاطع أي مواطن أي سلعة غذائية يكون سعرها مرتفعا بدون مبرر أو سبب، وتسأل عن سبب وصول كرتونة البيض لـ170 و180 جنيها "بلاها بيض وسمك وفراخ وهنقاطع لمدة أسبوع لحد ما الأسعار تظبط".

مقاطعة الفراخ والبيض

وأكد ممدوح مجدي، أحد المواطنين، أن نجاح حملة "خليها تعفن" لمقاطعة الأسماك جاءت بفائدة ونجحت بشكل كبير وبالفعل تراجعت الأسعار بشكل غير متوقع، وهو يخلق دفعه جديدة لحملة "بلاها فراخ" لمقاطعة شراء الفراخ والبيض بسبب رفع سعرهم بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولابد من تطبيق تلك الحملة على كافة المنتجات التي يترفع سعرها بدون مبرر، حتى يتوقف التجار وأصحاب المحال عن استغلالهم وجشعهم على المواطنين.

أضافت نرمين كامل، إحدى المواطنات أن هناك استغلال وسرقة واضحة ومباشرة من قبل التجار وأصحاب المحال، فعلي الرغم من انخفاض أسعار السلع وفقا لإعلانات الدولة من تراجع أسعار السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطن، إلا أن التجار مازالوا يقومون بالبيع بالأسعار القديمة دون الالتفات لوجود تراجع وانخفاض في الأسعار بشكل عام.