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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كبير تجّار السمك بالإسكندرية: “المقاطعة أثرت علينا”

سمك
سمك

علّق فؤاد شعراوي، كبير تجّار السمك بالإسكندرية، على حملة مقاطعة شراء السمك «خليها تعفن»، قائلا: «المقاطعة أثرت علينا وبعت بـ2000 جنيه بس.. وكنت ببيع بـ 15 ألف جنيه قبل المقاطعة».

وقال فؤاد شعراوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إن بداية الأزمة بدأت من بورسعيد بسبب بيع السمك البوري غالي الثمن، والمقاطعة كانت على جميع أنواع السمك.

وأوضح كبير تجّار السمك بالإسكندرية، أن سعر كيلو الجمبري الكبير من دمياط بـ 320 جنيهًا، وسعر البلطي من 60 لـ 80 جنيهًا، وكيلو البوري بـ 80 جنيهًا لـ 120 جنيهًا.

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