الذرة الأوكراني 11500 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

واصلت أسعار الأعلاف من الذرة والصويا استقرارها، اليوم الثلاثاء، حيث سجل طن الذرة أرجنتيني 12500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة برازيلى 13000 جنيه.

أسعار الذرة اليوم

وبلغ سعر طن الذرة أوكراني 11500 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة تركى 10700 جنيه، وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2700 جنيه، وبلغ سعر أردب الذرة الشامية 2800 جنيه، كما بلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتينى 12900جنيه.

أسعار الصويا اليوم

وسجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 27000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% 25500 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 26500 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد 26500 جنيه.

وبلغ سعر طن صويا فول فات مستورد 37400 جنيه أرضه، وبلغ صويا فول فات محلى 38300 جنيه أرضه ، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد 23000 جنيه أرضه، كما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% محلي 29000 جنيه أرضه .

وسجل سعر طن كسب عباد +36% 17100 جنيه، بينما سجل جيلوتين مستورد 44450 جنيها، فيما سجل طن جيلوتين محلى 45000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى 11400 جنيه، بينما سجل سعر طن النخالة الخشنة 13000 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 24000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 23950 جنيها للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 23850 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 22450 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 22000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 19700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ 22200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ 19500 جنيه.