الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النخالة بـ10600جنيه للطن.. أسعار أعلاف الذرة والصويا في الأسواق اليوم

الذرة
الذرة

استقرت أسعار الذرة والصويا اليوم الجمعة، في الأسواق، وبلغ سعر سعر طن الذرة ”أرجنينى“ 16500 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى” 16500 جنيهوبلغ سعر طن الذرة ”أوكراني“ 15500 جنيه.

أسعار الذرة اليوم

وسجل سعر طن الذرة “تركى”:15600 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي” و” حورس” 2550 جنيها، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية: 2200 جنيه، وسجل سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنيني” 17300جنيه، وسجل سعر بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه.

أسعار الصويا اليوم

وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 36000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 37000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد: 37000 جنيه، في حين بلغ سعر طن صويا فول فات “مستورد” 37600 جنيه ارضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات ” محلي” 36800جنيه ”أرضه ”، كما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% "مستورد” 29000 جنيه ”أرضه ”، وبلغ سعر صويا هاي فات 43% ”محلي” 28000 جنيه ”أرضه”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36%:21000 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، بينما بلغ سعر طن رده بران محلى: 12200جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 46000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة:10650 جنيه  الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح   600  جنيه.

وسجل طن أعلاف بادي 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 25200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهي 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ21300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ20800 جنيه.

النخالة ب10600جنيه للطن أسعار أعلاف الذرة والصويا الاسواق

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