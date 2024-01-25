الذرة الأوكراني بـ15500 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الذرة والصويا، اليوم الخميس، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 16500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 16500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 15500 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة تركي 15600 جنيه

أسعار الذرة

وبلغ سعر طن سعر إردب الذرة الرفيعة محلي حورس 2550 جنيها، بينما بلغ سعر إردب الذرة الشامية 2200 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 17300جنيه، فيما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 40000 جنيه، بينما بلغ سعر كسب صويا محلي 44 % 36000 جنيه، في حين بلغ كسب صويا 46 % محلى 37000 جنيه، وبلغ كسب صويا مستورد37000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 37600 جنيه أرضه، وصويا فول فات محلا 36800جنيه أرضه، بينما سجل صويا تاي فات 43 % مستورد 29000 جنيه أرضه وسجل صويا هال فات 43 % محلي 28000 جنيه أرضه فيما سجل كسب عباد + 36 % 21000 جنيه، وسجل طن جيلوتين مستورد 45000 جنيه وسجل سعر طن رده برين محلي 12200جنيه، فيما سجل سعر جيلوتين محلي 46000 جنيه، وسجل سعر سعر طن النخالة الخشنة 10650 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 600 جنيه.

أسعار الأعلاف

وسجل طن أعلاف بادي 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 25200 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17 % 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16 % 21300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14 % 20800 جنيه.