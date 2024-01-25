الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة الأوكراني بـ15500 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الذرة والصويا، اليوم الخميس، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 16500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 16500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 15500 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة تركي 15600 جنيه

أسعار الذرة

وبلغ سعر طن سعر إردب الذرة الرفيعة محلي حورس 2550 جنيها، بينما بلغ سعر إردب الذرة الشامية 2200 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 17300جنيه، فيما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 40000 جنيه، بينما بلغ سعر كسب صويا محلي 44 % 36000 جنيه، في حين بلغ كسب صويا 46 % محلى 37000 جنيه، وبلغ كسب صويا مستورد37000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 37600 جنيه أرضه، وصويا فول فات محلا 36800جنيه أرضه، بينما سجل صويا تاي فات 43 % مستورد 29000 جنيه أرضه وسجل صويا هال فات 43 % محلي 28000 جنيه أرضه فيما سجل كسب عباد + 36 % 21000 جنيه، وسجل طن جيلوتين مستورد 45000 جنيه وسجل سعر طن رده برين محلي 12200جنيه، فيما سجل سعر جيلوتين محلي 46000 جنيه، وسجل سعر سعر طن النخالة الخشنة 10650 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 600 جنيه.

 أسعار الأعلاف

وسجل طن أعلاف بادي 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 25200 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17 % 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16 %  21300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14 % 20800 جنيه.

الذرة الأوكراني ب15500جنيه للطن أسعار الأعلاف اليوم

مواد متعلقة

الذرة البرازيلي والأرجنتيني بـ 13000 الف.. أسعار الأعلاف في الأسواق

أسعار أعلاف الماشية والدواجن اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الأعلاف اليوم الخميس 19-10-2023

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد 15-10-2023

للدواجن والماشية.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

الذرة الأرجنتيني والبرازيلي بـ10900 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

النخالة بـ 8800 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

أسعار الأعلاف اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 في الأسواق

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

النيابة تعاين موقع مصرع عائلة كاملة في انقلاب سيارة بالشرقية

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

عاجل| صدمة جديدة لمنتخب مصر قبل مباراة دور الـ16

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة