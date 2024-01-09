الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

الذرة بـ13800جنيه والصويا بـ 28000.. أسعار الأعلاف في الأسواق

اعلاف الذرة
اعلاف الذرة

شهدت أسعار الأعلاف استقرارا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، في الاسواق، حيث سجل سعر طن الذرة  أرجنتينى  14700 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلى 14700 جنيه، وسجل سعر طن الذرة  أوكرانى  13700 جنيه، وسجل سعر طن الذرة تركي 13800 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر طن سعر أردب الذرة الرفيعة  محلى  حورس 2450 جنيه سعر أردب الذرة الشامية 2100 جنيه، وسجل سعر طن كورن فلاك  ذرة أرجنتينى 15500جنيه، فيما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 40000 جنيه.

وسجل طن كسب صويا محلى 44% 31800 جنيه، فيما سجل كسب صويا 46% محلى 33300 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد34500 جنيه، فيما بلغ طن صويا فول فات  مستورد  37600 جنيه أرضه.

وسجل سعر طن صويا فول فات محلي 36800 جنيه أرضه، وسجل سعر صويا هاى فات 43% مستورد  29000 جنيه أرضه ، وسجل سعر صويا هاى فات 43% محلي  28000 جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% 21000 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين  مستورد  45000 جنيه، فيما بلغ سعر طن رده بران محلى 11600جنيه، بينما بلغ سعر جيلوتين  محلى 44000 جنيه.،سعر طن النخالة الخشنة 10600 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح   350 جنيه.

أسعار الأعلاف

وسجل طن أعلاف بادى 24000 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 23700 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 23200 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 23000 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 21700 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 21100 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21000 جنيه للطن، وسجل  سعر طن علف بياض 14%بـ 20300 جنيه.

الذرة ب13800جنيه والصويا بــ احلم يا عم الف جنيه أسعار الأعلاف

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