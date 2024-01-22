سعر طن الذرة والصويا.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الاثنين

شهدت اسعار الاعلاف اليوم الاثنين، استقرارًا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 16500 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 16500 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 15500 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة “تركى”: 15600 جنيه.

أسعار الذرة اليوم

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2550 جنيه، كما بل سعر أردب الذرة الشامية: 2200 جنيه، وسجل سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 17300جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، فيما بلغ سعر كسب صويا محلى 44%: 36000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 37000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد:37000 جنيه.

سعر فول الصويا اليوم

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، وسجل سنر طن صويا فول فات ” محلى ”: 36800جنيه ” ارضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:21000 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وبلغ سعر طن سعر طن رده بران محلى: 12200جنيه، كما بلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 46000 جنيه وبلغ سعر طن سعر طن النخالة الخشنة:10650 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 600 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

وسجل طن اعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن،وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 20800 جنيه