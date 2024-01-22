الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر طن الذرة والصويا.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الاثنين

اعلاف
اعلاف

شهدت اسعار الاعلاف اليوم الاثنين، استقرارًا في الأسواق حيث سجل  سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 16500 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 16500 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 15500 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة “تركى”: 15600 جنيه.

أسعار الذرة اليوم 

وبلغ  سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2550 جنيه، كما بل سعر أردب الذرة الشامية: 2200 جنيه،  وسجل سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 17300جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، فيما بلغ سعر كسب صويا محلى 44%: 36000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 37000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد:37000 جنيه.

الذرة الأوكراني بـ13800 جنيه والأرجنتيني بـ15000.. أسعار الأعلاف في الأسواق

طن الذرة بـ13800جنيه والصويا بـ28000.. استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق

سعر فول الصويا اليوم 

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، وسجل سنر طن صويا فول فات ”  محلى ”: 36800جنيه ” ارضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:21000 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وبلغ سعر طن سعر طن رده بران محلى: 12200جنيه، كما بلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 46000 جنيه  وبلغ سعر طن سعر طن النخالة الخشنة:10650 جنيه  الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح   600  جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

وسجل طن اعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن،وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 20800 جنيه

سعر فول الصويا فول الصويا اليوم أسعار الذرة أسعار الذرة اليوم أسعار الأعلاف اسعار الاعلاف في الاسواق اليوم سعر طن كسب عباد

مواد متعلقة

أسعار أعلاف الماشية والدواجن اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الأعلاف اليوم الخميس 19-10-2023

الذرة الأرجنتيني والبرازيلي بـ 12200 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد 15-10-2023

للدواجن والماشية.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

الذرة الأرجنتيني والبرازيلي بـ10900 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

النخالة بـ 8800 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

أسعار الأعلاف اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 في الأسواق

الأكثر قراءة

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

"ميدتيرا الكندية" تزف بشرى بشأن إنتاج البترول الخام فى مصر

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة لأرض محروقة ومكان غير صالح للعيش

السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتل زوجته العرفي في الإسكندرية

سحب 1576 رخصة سيارة بسبب "الملصق الالكتروني"

ارتباك داخل معسكر الفراعنة بسبب رحيل صلاح.. كلوب خالف الاتفاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة