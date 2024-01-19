الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة الأوكراني بـ13800 جنيه والأرجنتيني بـ15000.. أسعار الأعلاف في الأسواق

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الجمعة، استقرارا في الاسواق وسجل سعر طن الذرة  أرجنتينى  15000 جنيه،بينما سجل سعر طن الذرة برازيلى 15000 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة  أوكرانى  15000 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر طن الذرة تركى 13800 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة  محلى  حورس 2450 جنيه، وبلغ سعر أردب الذرة الشامية 2100 جنيه، فيما بلغ سعر كورن فلاك  ذرة أرجنتينى 15800جنيه، وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 40000 جنيه

وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44% 31800 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلى 33300 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا مستورد34500 جنيه.

أسعار الصويا

وبلغ سعر طن صويا فول فات  مستورد  37600 جنيه ارضه، وبلغ سعر صويا فول فات   محلى  36800جنيه  أرضه، وبلغ سعر صويا هاى فات 43% مستورد  29000 جنيه  ارضه ، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% محلي  28000 جنيه  ارضه .

وسجل سعر طن كسب عباد +36%21000 جنيه، فيما سجل سعر جيلوتين  مستورد  45000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى 11600جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين  محلى 44000 جنيه.، وسجل سعر طن النخالة الخشنة10550 جنيه  الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

وسجل طن أعلاف بادى 23500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 33300 جنيه للطن.، فى حين سجل طن العلف ناهى 22800 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 22600 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 21300 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21000 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14%بـ 20300 جنيه.

الذرة الأوكراني ب13800والارجنتيني ب15000جنيه أسعار الأعلاف

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