طن الذرة بـ13800جنيه والصويا بـ28000.. استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الخميس، استقرارًا في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة "أرجنينى" 15000 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة "برازيلي" 15000 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة "أوكراني" 15000 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة "تركي" 13800 جنيه.

أسعار الذرة والصويا

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة "محلى" حورس: 2450 جنيهًا، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية: 2100 جنيه، وبلغ سعر كورن فلاك "ذرة أرجنينى" 15800جنيه، وسجل بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وسجل كسب صويا محلى 44%: 31800 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلى: 33300 جنيه، كما سجل سعر طن كسب صويا مستورد:34500 جنيه.



وبلغ سعر طن كسب صويا فول فات "مستورد": 37600 جنيه ارضه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات "محلى" 36800جنيه "ارضه"، بينما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% "مستورد": 29000 جنيه "ارضه"، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% "محلي": 28000 جنيه "ارضه" فيما بلغ سعر كسب عباد +36%:21000 جنيه، كما بلغ جيلوتين "مستورد": 45000 جنيه في حين بلغ سعر طن رده بران محلى: 11600 جنيه.

وسجل طن أعلاف بادى 23500 جنيه، وهذا النوع من العلف يتم من عمر ثلاثة أسابيع للفراخ الصغيرة، ويتميز بأنه يحتوى على نسبة عالية من البروتين ويكون هذا العلف عبارة عن فول الصويا، كما سجل طن العلف نامى 21300 جنيه للطن، ويستخدم هذا العلف فى الفترات الوسطى من عمر الدجاج ويحتوى على نسبة أعلى من البروتين التى يتم احتسابها بمقدار 1.25 كجم من الطائر.

فى حين سجل طن العلف ناهى 22800 جنيه للطن، ويتم استخدام علف ناهى فى المراحل العمرية الأخيرة للدواجن وهو يحتوي على نسبة أقل من البروتين حال مقارنته بالأنواع الأخرى، ويتميز بأنه اقل فى السعر، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 22600 جنيه للطن.. هذا النوع عبارة عن خليط من أنواع الأعلاف السابقة.