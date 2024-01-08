النخالة بـ10600جنيه للطن.. استقرار أسعار أعلاف الذرة والصويا في الأسواق

شهدت أسعار الاعلاف من الذرة والصويا، اليوم الاثنين، استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتينى 14700 جنيه، سعر طن الذرة برازيلى 14700 جنيه، وسجل سعر طن الذرة أوكرانى 13700 جنيه، وسعر طن الذرة تركى 13800 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر طن سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2450 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 2100 جنيه، وبلغ سعر كورن فلاك ذرة أرجنتينى 15500جنيه، وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 40000 جنيه.

وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44% 31800 جنيه، بينما سجل كسب صويا 46% محلى 33300 جنيه، فيما سجل كسب صويا مستورد 34500 جنيه، وسجل صويا فول فات مستورد 37600 جنيه ارضه، كما سجل صويا فول فات محلي 36800 جنيه أرضه فيما سجل صويا هاى فات 43% مستورد 29000 جنيه أرضه ، وسجل صويا هاى فات 43% محلي 28000 جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% 21000 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين مستورد 45000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى 11600جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين محلى 44000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 10600 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، فيما سجل سعر حمل تبن القمح 350 جنيها.

أسعار الأعلاف

وسجل طن أعلاف بادى 24000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 23700 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 23200 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 23000 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 21700 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 21100 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ 21000 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ 20300 جنيه.