الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة الأرجنتيني بـ16500 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم في الأسواق

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف،اليوم الثلاثاء، استقرارا في الاسواق، وبلغ سعر طن الذرة  أرجنتينى 16500 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة برازيلى 16500 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة  أوكرانى  15500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وسجل سعر طن الذرة تركى 15600 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة  محلى  حورس 2550 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية 2200 جنيه، في حين سجل كورن فلاك  ذرة أرجنتينى 17300جنيه، وسجلت بذرة الصويا SB مستورد 40000 جنيه

وبلغ سعر كسب صويا محلى 44% 36000 جنيه، وبلغ كسب صويا 46% محلى 37000 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد37000 جنيه، وبلغ صويا فول فات  مستورد  37600 جنيه ارضه، وبلغ صويا فول فات   محلى  36800جنيه  ارضه ، وبلغ صويا هاى فات 43% مستورد  29000 جنيه  ارضه ، وبلغ صويا هاى فات 43% محلي  28000 جنيه  ارضه 

وسجل طن كسب عباد +36%21000 جنيه، وسجل جيلوتين  مستورد  45000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى 12200جنيه، وسجل جيلوتين  محلى 46000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة10650 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح   600 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن 

وسجل طن اعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه.وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن،وسجل  سعر طن علف بياض 14%بـ 20800 جنيه. 

الذرة الأرجنتيني ب16500 جنيه للطن أسعار الأعلاف الاسواق اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

أسعار أعلاف الماشية والدواجن اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الأعلاف اليوم الخميس 19-10-2023

الذرة الأرجنتيني والبرازيلي بـ 12200 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد 15-10-2023

للدواجن والماشية.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

الذرة الأرجنتيني والبرازيلي بـ10900 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

النخالة بـ 8800 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

أسعار الأعلاف اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 في الأسواق

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

عقب أشهر من الوفاة.. حبس داهس المحامية أميرة جمال أمام المحكمة الاقتصادية

"دالرياضة" تسحب موظفيها من أندية المنوفية.. وترد: بيعاملونا مثل "الممتاز"

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

بعد شكاوى صيادي البرلس.. رئيس "علوم البحار" يكشف خطورة الصيد بالصعق الكهربائي

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس