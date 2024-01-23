الذرة الأرجنتيني بـ16500 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف،اليوم الثلاثاء، استقرارا في الاسواق، وبلغ سعر طن الذرة أرجنتينى 16500 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة برازيلى 16500 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة أوكرانى 15500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وسجل سعر طن الذرة تركى 15600 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2550 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية 2200 جنيه، في حين سجل كورن فلاك ذرة أرجنتينى 17300جنيه، وسجلت بذرة الصويا SB مستورد 40000 جنيه

وبلغ سعر كسب صويا محلى 44% 36000 جنيه، وبلغ كسب صويا 46% محلى 37000 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد37000 جنيه، وبلغ صويا فول فات مستورد 37600 جنيه ارضه، وبلغ صويا فول فات محلى 36800جنيه ارضه ، وبلغ صويا هاى فات 43% مستورد 29000 جنيه ارضه ، وبلغ صويا هاى فات 43% محلي 28000 جنيه ارضه

وسجل طن كسب عباد +36%21000 جنيه، وسجل جيلوتين مستورد 45000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى 12200جنيه، وسجل جيلوتين محلى 46000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة10650 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 600 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن اعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه.وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن،وسجل سعر طن علف بياض 14%بـ 20800 جنيه.