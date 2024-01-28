الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأعلاف اليوم الأحد في الأسواق

الأعلاف
الأعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد استقرارًا في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة "أرجنتيني": 16500 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة "برازيلي": 16500 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة "أوكراني": 15500 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة "تركي": 15600 جنيه.

اسعار الأعلاف اليوم 

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة "محلي" "حورس": 2550 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الشامية: 2200 جنيه، وسجل سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنتيني": 17300 جنيه، وسجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب صويا محلي 44%: 36000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلي: 37000 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد: 37000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات "مستورد": 37600 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات "محلي": 36800 جنيه، وبلغ سعر صويا هاي فات 43% "مستورد": 29000 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا هاي فات 43% "محلي": 28000 جنيه.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 28 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-1-2024

وسجل سعر طن كسب عباد +36%: 21000 جنيه، وسجل جيلوتين "مستورد": 45000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلي: 12200 جنيه، وسجل سعر جيلوتين "محلي": 46000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة: 10650 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحدة، وسجل سعر حمل تبن القمح 600 جنيه.

وسجل طن العلف بادي 25500 جنيه، كما سجل سعر طن العلف نامي 25200 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه، وسجل سعر طن البياض 16% بـ 21300 جنيه للطن وبلغ سعر طن العلف بياض 14% بـ 20800 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم سعر طن الذرة سعر طن كسب صويا سعر طن كسب عباد سعر طن العلف

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