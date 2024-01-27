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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-1-2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

زاد البحث عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 27-1-2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية؛ توفيرا الوقت والجهد خلال الشهر الكريم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 27-1-2024

ننشر من خلال التقرير أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 27-1-2024 والتي تهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية حيث تعد الثروة الداجنة من الوجبات الرئيسية على السفرة المصرية خلال الثلاث وجبات وهى كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 79 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 81 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 92 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 77 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 80 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 55 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 60 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-1-2024 مقابل الجنيه المصري

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تحديث سعر جرام الذهب اليوم بالجنيه المصري وتوقعات الأسعار

 

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 24 _ 29 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان ما بين 24 _ 24.5 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو نحو 16جنيها.

سجل سعر الكتكوت الساسو البيور ما بين 16 _ 17 جنيها.

سجل سعر الكتكوت البلدي ما بين 5_ 6جنيهات.

سجل سعر الكتكوت الهجين ما بين 9.5_ 10.5 جنيه.

سجل سعر الكتكوت جيل ثان ما بين 12 _ 13 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الروزي ما بين 15_ 16 جنيها.


أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط المسكوفي نحو 41.50 جنيه.

سجل سعر كيلو البط المولارد نحو 42 جنيها.

سجل سعر كيلو البط التسمين نحو 40 جنيها.

سجل سعر كيلو البط الألماني نحو 41.50 جنيها.

سجل سعر كيلو البط الأبيض نحو 31 جنيها.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي نحو 21.50 جنيه.

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عيار 24 بـ4377.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

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سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-1-2024


بورصة الدواجن اليوم

تشهد بورصة الدواجن اليوم زيادة بقيمة جنيهين وذلك بسبب زيادة الإقبال على الشراء الطيور بمختلف أنواعها وتخزينها لشهر رمضان المبارك تسهيلا على ربة المنزل في الأعباء اليومية للأسرة من جهة وخوفا من ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية للمستهلكين خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة حجم المشتريات للتخزين.

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