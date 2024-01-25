الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تحديث سعر جرام الذهب اليوم بالجنيه المصري وتوقعات الأسعار

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية، ارتفاعا طفيفا تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية وكذلك ترصد معدلات التغيير اللحظيه في الأسواق.

تحديث سعر جرام الذهب اليوم بالجنية المصري وتوقعات الأسعار 

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير تحديث سعر جرام الذهب اليوم بالجنيه المصري وتوقعات الأسعار.

سعر جرام الذهب اليوم بالجنية المصري

قال هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت وفق اخر تحديث كالتالي

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3283 جنيها.
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4377 جنيها.
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3830 جنيها.

سعر الجنية الذهب اليوم

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث ارتفاع في أسعار الجنيه الذهب، حيث سجل 30400 جنيه.

سعر الذهب العالمي اليوم

وارتفعت أسعار الذهب العالمية حيث سجلت نحو 2026 دولارا للأوقية العالمية، بسبب إقبال المستثمرين على الاستثمار في الذهب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة والتي تسببت في ارتباك الاقتصاد العالمي والتضخم.

ارتباك في أسعار الذهب 

تشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجه توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالميةاسعار الذهب تشهد إقبالا غير مسبوق من قبل المستثمرين والمواطنين باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار.

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توقعات أسعار الذهب

تشير توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة إلى مزيد من الارتفاع طالما يزداد الطلب على شراء المعدن النفيس من قبل المستثمرين والمواطنين، باعتبار أن الذهب ملاذ آمن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة والتغيرات الاقتصادية العالمية التي أحدثت كثير من التغيرات.

وأشار تجار الذهب في مصر إلى أن الطلب على السبائك والجنيهات الذهب هو الأكثر خلال الفترة الحالية باعتباره الأقل مصنعية عن المشغولات الذهبية الأخرى في الوقت الحالي. 

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