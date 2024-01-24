الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد اتهامات بغش الذهب.. النيابة تخلي سبيل 3 من أصحاب المحلات بالصاغة

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل 3 من أصحاب المحلات في تهم غش الذهب وصناعة المصوغات الذهبية.

واعترف المتهمون الثلاثة بتلاعبهم في صناعة المشغولات الذهبية خلال إدخالها مرحلة الصنع والإعداد بقصد  التربح المادي، مستغلين أنهم من كبار المحلات في الصاغة إلى جانب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية دون فواتير أو دمغات.

ووجهت لهم النيابة تهمة الغش التجاري والتلاعب في صنع المشغولات الذهبية، من خلال إضافة مواد على الذهب الخام بنسب أعلى من المقررة قانونًا، مما يعنى غشًا وتدليسًا وتلاعبًا.

كان تم القبض على ثلاثة من أصحاب المحلات المتخصصين في بيع المشغولات الذهبية والعملات الذهبية بمنطقة الصاغة.

الأجهزة الأمنية سبق أن ألقت القبض على روماني عيسى، تاجر الذهب؛ بتهمة التلاعب في سعر الذهب وتلاعبه في سعر الذهب، لأنه من تجار الذهب الخام ومن أشهر تجار الذهب في مصر.

نيابة الجمالية الجزئية أصحاب المحلات غش الذهب المصوغات الذهبية كبار المحلات الصاغة فواتير أو دمغات روماني عيسى

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