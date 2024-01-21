بعد إمبراطور الجمالية.. الأمن يلاحق المتلاعبين بسعر الذهب

عقب واقعة ضبط روماني عيسى، تاجر الذهب الخام، بمنطقة الجمالية، وإثارة الأمر الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زالت الحملات الأمنية تجوب شوارع الصاغة بالجمالية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات عن القبض على ثلاثة من أصحاب المحلات المتخصصين في بيع المشغولات الذهبية والعملات الذهبية بمنطقة الصاغة.

ووجهت لهم النيابة تهمة الغش التجاري والتلاعب في صنع المشغولات الذهبية، من خلال إضافة مواد على الذهب الخام بنسب أعلى من المقررة قانونًا، مما يعنى غشًا وتدليسًا وتلاعبًا.

اعترافات تجار الذهب

واعترف المتهمون الثلاثة بتلاعبهم في صناعة المشغولات الذهبية خلال إدخالها مرحلة الصنع والإعداد بقصد التربح المادي، مستغلين أنهم من كبار المحلات في الصاغة إلى جانب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية دون فواتير أو دمغات.

عقوبة التلاعب في سعر الذهب

ويواجه المتهم عقوبة التلاعب في سعر الذهب والاتجار بالنقد الأجنبي، وذلك يقع وفقًا لنصوص لقانون العقوبات وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلًا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، وتصل العقوبة للسجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.

يذكر أن الأجهزة الأمنية سبق أن ألقت القبض على روماني عيسى، تاجر الذهب؛ بتهمة التلاعب في سعر الذهب وتلاعبه في سعر الذهب، لأنه من تجار الذهب الخام ومن أشهر تجار الذهب في مصر.