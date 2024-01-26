الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عيار 24 بـ4377.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب

يحرص المقبلون على الزواج على معرفة سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر، في منتصف اليوم وجود حالة من الاستقرار والهدوء، عقب أن سجل عيار 21 وبلغ الجنيه الذهب أعلى ارتفاع لهما بمحلات الصاغة في مساء أمس الخميس، وذلك يكون بالتزامن مع أسعار الذهب بالدولار بالبورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء 

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة سعر الذهب اليوم الجمعة 26 يناير 2024، والجنيه الذهب اليوم في الأسواق المحلية.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر جرام عيار 24 اليوم الجمعة

استقر سعر الذهب عيار 24 منتصف اليوم عند 4377 جنيهًا للبيع، في مقابل 4360 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأغلى في مصر.

سعر جرام عيار 21

يباع جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بسعر 3830 جنيهًا، مقابل 3815 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر انتشارًا بمحلات الصعيد.

سعر الذهب في مصر

سعر جرام عيار 18 اليوم الجمعة

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن 3283 جنيهًا للبيع، في مقابل 3271 جنيهًا في حالة الشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا في محافظات القاهرة والوجه البحري.

سعر جرام عيار 14 اليوم الجمعة

واستقر سعر الذهب عيار 14، وهو العيار الأقل تداولًا في محلات الصاغة، عند 2999 جنيهًا للبيع، مقابل 2990 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة عند آخر ارتفاع خلال تعاملات مساء أمس الخميس، ليباع الآن جنيه الذهب عيار 21 الذي يزن جوالي 8 جرامات بسعر 30640 جنيهًا، وذلك في مقابل 30505 جنيهات للشراء.

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سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

المصنعية هي القيمة المالية التي سيقوم صاحب محل الصاغة بإضافتها لسعر الذهب الرسمي أو الذهب الخام، وهي ستختلف من محل صاغة إلى محل آخر، وتكون بنسبة ستتراوح ما بين 5 و10% من قيمة المشغولات الذهبية المباعة، وستضاف أيضًا بجانب المصنعية قيمة الدمغة التي ستصل لمبلغ 65 جنيهًا تتم إضافتها لأسعار جرام الذهب عيار 21.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب بالدولار اليوم الجمعة 26 يناير مع منتصف التعاملات استقرارا ملحوظًا عند مبلغ 2032 دولارًا للأونصة. 

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