سعر الذهب فى مصر للبيع والشراء اليوم الجمعة 26-1-2024

ارتفاعات قياسية جديدة سجلها سعر الذهب اليوم في مصر، حيث اقترب عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري من 3900 جنيه للجرام، مما اضطر التجار إلى وقف التعاملات في الأسواق، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 26-1-2024 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعات كبيرة مما أدى إلى وقف التداولات عليه، وسجل سعر الذهب في مصر عيار 21 نحو 3855 جنيهًا بدون مصنعية، ويرتفع سعر الذهب في مصر بالمصنعية 3950 جنيهًا للجرام بالمصنعية، وتختلف سعر المصنعية من محل لآخر.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر عيار 24: 4405 جنيهات.

سعر الذهب في مصر عيار 18: 3304 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 30840 جنيهًا.

يذكر أن تسعير الذهب قد توقف الخميس الموافق 25 يناير 2024؛ بسبب الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب والذي أرجعته شعبة الذهب إلى تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية ووجود مضاربات بالسوق، وتدافع المواطنين لشراء الذهب.

وأكدت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، في بيان لها أمس الخميس، أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية ومبالغ فيها، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة.

وحذرت شعبة الذهب المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق، كما حذرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاعًا طفيفًا بعد تحقيقه خسائر كبيرة في الجلسات الأخيرة، وحققت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.24% إلى 2018.14 دولار للأوقية، كما سجلت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.13% إلى 2018.7 دولار للأوقية.