تراجع أسعار الذهب عالميًا.. وصعود جديد لأسعار النفط إثر التوترات الجيوسياسية

كشفت تقارير دولية، عن تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.96% لتستقر عند 2029.49 دولار للأونصة، مقتربةً من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 2،072.22 دولار للأونصة خلال أسبوع التداول القصير، حيث ارتفع الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، فضلًا عن تصريحات أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، والتي أدت إلى تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.

النفط

وصعدت أسعار النفط بنسبة 0.34% خلال هذا الأسبوع، لتستقر عند 78.56 دولارًا للبرميل، على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى جانب توقع منظمة أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على النفط.

وفيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ضرب مسلحون حوثيون في بداية الأسبوع صاروخًا بالستيًا مضادًا للسفن أصاب سفينة حاويات مملوكة للولايات المتحدة، مما يشير إلى تعريض حركة الملاحة بالبحر الأحمر للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية، وعلى صعيد آخر، تصاعدت التوترات بين اليمن وباكستان، حيث شنت باكستان ضربات عسكرية على مخابئ انفصالية مزعومة وذلك ردًا على الضربات الإيرانية في باكستان.

تقرير أوبك

وفي تقريرها الشهري لسوق النفط الذي تتم مراقبته عن كثب، قدرت منظمة أوبك + أن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا في عام 2024 و1.8 مليون برميل يوميًا في عام 2025، على خلفية انتعاش الاقتصاد الصيني.

وشهدت سندات الخزانة الأمريكية موجات بيع مكثفة خلال هذا الأسبوع، حيث تراجعت تكهنات المستثمرين حول بدءالبنك الاحتياطي الفيدرالي في تغيير سياسته النقدية قريبًا. وأشارت البيانات الصادرة، والتي جاءت أفضل مما كان متوقعًا، إلى أن الاقتصاد لا يزال قادرًا على تحمل استمرار تشديد السياسة النقدية. علاوة على ذلك، شهدت مبيعات التجزئة نموًا بوتيرة أسرع من المتوقع، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه مطالبات البطالة بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2022. وعلى صعيد أخر، عارضت تصريحات العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تسعير الأسواق لخفض أسعار الفائدة بوتيرة قوية، كما حذروا من خطورة التحول بمسار السياسة النقدية في توقيت سابق لأوانه.