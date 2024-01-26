الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب الارتفاعات الجنونية فى أسعار المعدن الأصفر

الذهب
الذهب

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، الأسباب وراء الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية. 

وقال “واصف”، إن هناك تدافعا كبيرا من بعض المواطنين وراء بعض الأحاديث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول أن أسعار الذهب ستتضاعف وتوقعات حول أرقام بعيدة تماما، وهو ما يجعل البعض يندفع على شراء الذهب في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الجميع يزايد على "السوشيال ميديا" حول أسعار الذهب في السنوات المقبلة.

وأضاف "واصف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن هناك تدافعا غير مبرر وغير عادل على شراء الذهب، والشعبة كانت مصرة على إصدار بيان لإيضاح الأمر لأن الكثير يشتري بأغلى الأسعار دون أن يعلم.

وأوضح أن الأسعار الحالية لا تعبر عن الواقع أو ما هو مفترض أن تكون عليه أسعار الذهب في الفترة الحالية، لأن الطلب أكثر من العرض في الوقت الحالي وهو سبب أساسي في زيادة الأسعار.

وأكد أن الذهب ملاذ آمن للاستثمار حينما يكون المواطن لديه وعي استثماري في توقيت الشراء وكذلك البيع وليس الشراء بشكل عشوائي، إذ يوجد ندرة من المعروض من الذهب بسبب تدافع المواطنين على الشراء مما يؤدي إلى ارتفاعات ضخمة ومتتالية من الذهب.

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