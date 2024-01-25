الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دون دمغة أو مصنعية.. تفاصيل إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب

الذهب
الذهب

كشف شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، تفاصيل إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب.

وقال شريف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الصندوق سيعمل في التجارة وسيكون له عوائد في السوق، موضحًا أن صندوق الاستثمار في الذهب أكثر أمانًا من التعامل المباشر مع التجار.

وأضاف أن الصندوق يديره خبراء محترفين، وحصة الفرد في صندوق الاستثمار تزداد مع زيادة أسعار الذهب، متابعًا: "أي ربح يحققه صندوق الاستثمار بالذهب يتم توزيعه على أصحاب الوثائق".

وأوضح أن طريقة تسييل شهادات الاستثمار في الصندوق أسهل من الذهب العادي، وكل الشركات المتعاملة في صندوق الاستثمار في الذهب تتبع القطاع الخاص، والسعر بدون مصنعية أو دمغة أو أي تكاليف إضافية.

وأشار إلى أنه يوجد أكتر من 100 صندوق خاص للاستثمار في مصر وصندوق الذهب ظهر من حوالي شهرين، مشددًا على أن صندوق الاستثمار فرصته أكبر في المكسب؛ لأنه يشتري لكل المتعاملين معه بطريقة مؤمنة تزيد الدخل والعائد وطريقة التسييل أفضل.

خالد أبو بكر قناة on الذهب رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي

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