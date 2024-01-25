11 إصدارًا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى معرض القاهرة للكتاب

كشف الدكتور أحمد خالد ممدوح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مشاركة التنسيقية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال “ممدوح” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشاركون بـ11 إصدارًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف أن التنسيقية تحرص منذ إنشائها،على التواجد في كل الصالونات الثقافية والسياسية، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الكتب الخاصة بأعضاء التنسيقية تشارك في أنحاء المعرض.

وأشار إلى أن هناك كتاب "ويبقي الأثر" للراحل النائب أحمد زيدان يشارك في معرض الكتاب والذي يجسد رحله كفاح أحد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.