الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اقتصادى يوضح سُبل تحسين الإنفاق على السلع الأساسية للمواطنين

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على حضور الرئيس السيسي لاحتفالية عيد الشرطة الـ72، وحديثه عن سبل تحسين الإنفاق على السلع الأساسية للمواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي أكد أن الدولة تحتاج لـ3 مليارات دولار لتوفير السلع الأساسية لكل مواطن بشكل شهري.

وأضاف أن الظروف الدولية والإقليمية فرضت علينا تحديات اقتصادية كبيرة، موضحًا أن الظروف الحالية فرضت علينا وجهات نظر مختلفة وسيناريوهات فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي.

وأشار إلى أن ما تم تنفيذه في المشروعات الكبرى كان هدفها التأثير على مناخ الاستثمار لزيادة جذب المستثمرين، مشددًا على أهمية زيادة الإنتاج المحلي للسلع.

اكسترا نيوز السلع الأساسية للمواطنين أستاذ التمويل والاستثمار عيد الشرطة الـ72

مواد متعلقة

الخزانة الأمريكية: عقوبات تستهدف 4 أفراد بجماعة الحوثى

وسيم السيسى لـ"الشاهد": 88.6% من المصريين لديهم جينات تعود للملك توت عنخ آمون

وسيم السيسى لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو غيرت مجريات العالم وأوقفت مؤامرة

وسيم السيسى لـ"الشاهد": 88.6% من المصريين لديهم جينات تعود للملك توت عنخ آمون

وسيم السيسى لـ"الشاهد": نابليون بونابرت قال "لو أن نصف جيوشى من المصريين لغيرت العالم"

وسيم السيسى لـ"الشاهد": 97% من الجينات الوراثية للمصريين متشابهة

حنين الشاطر: "لجنة تحكيم "إكس فاكتور" دعمتنى وكانوا بيحبونى"

ما هو المسار الصحيح لإصلاح الاقتصاد المصرى؟.. خبير يُجيب

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة