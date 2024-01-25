اقتصادى يوضح سُبل تحسين الإنفاق على السلع الأساسية للمواطنين

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على حضور الرئيس السيسي لاحتفالية عيد الشرطة الـ72، وحديثه عن سبل تحسين الإنفاق على السلع الأساسية للمواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي أكد أن الدولة تحتاج لـ3 مليارات دولار لتوفير السلع الأساسية لكل مواطن بشكل شهري.

وأضاف أن الظروف الدولية والإقليمية فرضت علينا تحديات اقتصادية كبيرة، موضحًا أن الظروف الحالية فرضت علينا وجهات نظر مختلفة وسيناريوهات فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي.

وأشار إلى أن ما تم تنفيذه في المشروعات الكبرى كان هدفها التأثير على مناخ الاستثمار لزيادة جذب المستثمرين، مشددًا على أهمية زيادة الإنتاج المحلي للسلع.