حنين الشاطر: "لجنة تحكيم "إكس فاكتور" دعمتنى وكانوا بيحبونى"

كشف حنين الشاطر، الفائزة بلقب "إكس فاكتور"، عن سبب تقديمها في “إكس فاكتور”.

وأضافت حنين الشاطر، خلال لقاءها ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة "on": "الحمد لله لجنة التحكيم كانت بتدعمنى وكانوا بيحبونى، مشيرة إلى أنها فى الفرقة الأولى بكلية سياحة وفنادق وتحاول التوافق بين الجامعة والغناء، وشقيقتى بتقف فى ضهرى فى الامتحان وتساعدنى فى مراجعة المواد".

وتابعت: "فى أحد الأيام صورت أنا ووالدى أغنية لعبدالحليم حافظ ونشرتها وبعد يوم حصلت الأغنية على نسبة مليون مشاهدة".

وأكملت: "عندما قدمت فى البرنامج لم يكن لى أى أحد فيه، وجربت الخطوة وعندما دخلت البرنامج اتضح أن جميع المشاركين يعرفونى من فيديوهاتى، وفى مرحلة اختيار من سيكون فى النهائى كنت خايفة، ومكنتش قلقة من لجنة التحكيم، والمطرب راغب علامة أحد المشاركين فى التحكيم كان جميل فى التعامل معى".