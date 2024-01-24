الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني خلق حالة من المشاركة وتبادل الآراء

كشف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة، ما تحقق من النسخة الأولى من الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الحوار الوطنى من الأحداث المهمة فى التاريخ الحديث للدولة المصرية، ورأينا آثاره فى انفتاح المجال العام، وخرجت لنا انتخابات رئاسية تعددية وتشاركية عبر فيها الجميع عن رأيه وسط حياديه إعلامية ووعى مجتمعى كبير ونسبة مشاركة غير مسبوقة فى التاريخ المصرى المعاصر.

وأضاف، أن حالة الحوار خلقت فى الشعب المصرى لما دعا إليه ووصفه الرئيس السيسى بأنه حالة الاتفاق الوطنى التى نحتاج إليها والتى تحققت وحققت مفهوم الهدف الواحد والوطن الواحد ما يسمى أن الحوار بديلا عن الصراع.

وتابع هشام عبد العزيز، الحوار الوطنى خلق حالة من المشاركة وتبادل الآراء، كما أن التنوع الذى تميز به الحوار اعطى ثقة كبيرة فى الرأى العام، وكان الحوار تمهيد لأن نتعود الحديث على مائدة واحدة مهما اختلفت الآراء والحديث عن الثوابت الوطنية التى تتعلق بالأمن المصرى والذى نتج من خلال الحوار.