جمال الكشكى: الرئيس السيسى يشعر بكل مواطن مصرى

أوضح جمال الكشكي، مخرجات حديث الرئيس السيسي مع الإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن رسائل الرئيس السيسي جاءت من رحم الواقع المصري.

وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث وهو يشعر بالمواطن المصري، ويضع أمامه المواطن المصري التحديات التي يعيشها المواطن وتمر بها الدولة المصرية سواء فيما يتعلق بالحالة الاقتصادية والأسعار.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه يشعر بكل ما يشعر به المواطن المصري، أو علي الصعيد الخارجي في التحديات التي تمر بها المنطقة والإقليم.