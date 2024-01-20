هبة جلال: مش بهاجم الحكومة.. بس كلنا فى مركب واحدة وعاوزين حل

قالت الإعلامية هبة جلال، إن الحكومة مطالبة بحلول واقعية وقوية في مواجهة الأزمات الاقتصادية المختلفة، مشددة على أنه لا بد من قرارات عاجلة يجب أن تتخذ من الحكومة ورئيسها الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضافت خلال برنامجها "الخلاصة" المذاع على شاشة "المحور": "لا يوجد هجوم على رئيس الوزراء أو تصيد له بشكل شخصي، ولكن يجب المواجهة والتعامل مع مخاوف الناس، التي ليست عند طبقة أو فئة معينة، بل هي عند الجميع".

وتساءلت: "مش معقول كل الطلبات والحلول على حساب المواطن البسيط، لا بد من حلول عاجلة من الحكومة، لأنها تمتلك الأدوات والخريطة الكاملة، وعليها حل المشكلات من النوعيات المختلفة.. مش بهاجم رئيس الحكومة، لكن كلنا في مركب واحدة ونحتاج لحلول.. فالناس في الشارع تتساءل عن الحلول".