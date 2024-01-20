السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هبة جلال: مش بهاجم الحكومة.. بس كلنا فى مركب واحدة وعاوزين حل

الإعلامية هبة جلال
الإعلامية هبة جلال

قالت الإعلامية هبة جلال، إن الحكومة مطالبة بحلول واقعية وقوية في مواجهة الأزمات الاقتصادية المختلفة، مشددة على أنه لا بد من قرارات عاجلة يجب أن تتخذ من الحكومة ورئيسها الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضافت خلال برنامجها "الخلاصة" المذاع على شاشة "المحور": "لا يوجد هجوم على رئيس الوزراء أو تصيد له بشكل شخصي، ولكن يجب المواجهة والتعامل مع مخاوف الناس، التي ليست عند طبقة أو فئة معينة، بل هي عند الجميع".

وتساءلت: "مش معقول كل الطلبات والحلول على حساب المواطن البسيط، لا بد من حلول عاجلة من الحكومة، لأنها تمتلك الأدوات والخريطة الكاملة، وعليها حل المشكلات من النوعيات المختلفة.. مش بهاجم رئيس الحكومة، لكن كلنا في مركب واحدة ونحتاج لحلول.. فالناس في الشارع تتساءل عن الحلول".

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