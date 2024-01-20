خالد الجندى: التوقعات دجل بأسلوب عصرى

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، علي التوقعات المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، وادعاء الغيب.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية"دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "البعض الذين يدعون الغيب، ويقولون هذه توقعاتنا لهذا العام، يكون الرد عليهم أن هناك خلطًا بين التوقعات والرجم بالغيب لتمرير الدجل بأسلوب عصري، فالبعض يروج لبضاعته بأكاذيب وادعاءات وجمل رنانة، مثل أن يكتب الحانوتي على محله دار السعادة، وغيره من الشعارات التي يتم من خلالها الترويج لمهنة أو حرفة أو بضاعة".

وتابع: "يسمون الدجل والرجم بالغيب توقعات، وهذا لن يغير من الحقيقة أن من يدعي علم الغيب هو دجال، ومن يدعي التوقعات يستهدف السيطرة على العقول من خلالها ويمهد لذلك ببعض الإرهاصات، ولا يجوز أن نفتح على أنفسنا هذا الباب الذي يجلب التعاسة والحزن".