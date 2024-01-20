عبدالوهاب داود: الفنان عجينة متكاملة لا يخرج عن أى مقام

كشف عبدالوهاب داود، الكاتب الصحفي، عن بداية حياته الشعرية والصحفية.

وقال خلال لقائه بفضائية "مدرستنا"، مع الفنان سامح حسين، وهدير أبوزيد، في برنامج "نقطة نظام": "بدأت حياتي كشاعر، في أول حياتي كتبت ديوانين للشعر، وبعدهما اتجهت للرواية، ونشرت 3 روايات، وهناك رواية رابعة قيد الكتابة بالإضافة للكتابات الصحفية، ولكن يبقي الشعر دائمًا له حضور خاص".

وأضاف: "في إحدى كتاباتي الشعرية تحدثت عن الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبدالمجيد، وتحدثت معه أنني أحب قراءة الروايات بشكل غير طبيعي، ورد عليّ أنه يحب الشعر جدًا على عكس شخصيتي، فاكتشفت أن الروائي يميل للشعر، والقراءة كمصدر، والشعر يميل لقراءة الرواية، وهي علاقة عكسية، فهي في نفس الوقت غيرة متبادلة، وأتذكر أن قراءتي للرواية تفتح بابًا لقصائد ومشاهد وحكايات".

وتابع: "في كل الأحوال الكاتب كاتب، وأن شخصيًا لا أميل للتصنيفات، والشاعر يستطيع أن يكتب رواية أو نثرًا أو تخطيط رسم، هو فن مقبول، رغم أنه غير ملتزم بالقواعد الأكاديمية وغير ممرن، ولكن في النهاية هناك حس فنان".

وأكمل: "الفنان عجينة متكاملة يستطيع أن يدندن بدون الخروج عن المقام، وعندما يسمع الغناء يسمع بحس فني مختلف، عن الشخص الذي ليس له في الأدب أو الكتابة أو الشعر".