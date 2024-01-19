السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نفين مسعد لـ"الشاهد": بعض الأبحاث تكون عبارة عن قص ولصق

الدكتورة نيفين مسعد
الدكتورة نيفين مسعد

أكدت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن وبعض الأبحاث تكون عبارة عن قص ولصق.

وأضافت "مسعد"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،:" وهناك عدد كبير من الحريصين علي الدكتوراة يكتفوا بالاسم فقط، والسيولة التي تعكسها هذه القيمة، مثل قيمة العمل والتعليم، طب الشخصية المصرية فكرة الأمانة والنزاهة الشخية مرتبط بالاهتمام بالشكل علي حساب الجوهر ولخدمة هذا الشكل تفعل كل شئ، تعمل بحث عبارة عن قص ولزق والذكاء الاصطناعي يفعلها، مثل عندما تأخذ عبارة من شخص وتنسبها لنفسك".

وتابعت: "هذه البداية زادت جدًا مع الألفية الجديدة، وبعض الأبحاث تكون عبارة عن قص ولصق، لأن التطرو الكبير في الوسائل التكنولوجية أصبحت تسهل من ذلك، ولذلك في الجامعة ندخل وسائل لنتكشف هل الطالب قام بالغش في البحث أم لا، وهذا لم يكن موجود في السابق، لأن هناك نسبة معينة حاليًا من الاقتباس وقبل ذلك لم يكن موجود، لأنه كان هناك مراعاه للمصدر وأن يتم نسبة المصدر إلى صاحبه، فنحن مضطرين في هذا الوقت للكشف عن مدي الغش في الرسائل الجامعية، لأن هناك متغيرات كبيرة تم تغييرها، وهناك من يلجأ للاختبارات الشفوية مع الباحثين والذي يقطع الفرصة علي الغش والقص واللصق، وهذا أرجعنا في الجامعات للأدوات التقليدية في التعامل مع الابحاث والتي تكون مستحيلة مع الأعداد الكبيرة، وطوال الوقت هناك زيادة في الطلاب، في جميع الأقسام".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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