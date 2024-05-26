مصرع طفلة سقط بها أسانسير فى الطالبية

لقيت طفلة مصرعها بعد أن سقط بها أسانسير داخل عقار بمنطقة الطالبية، وتم نقلها للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بوجود متوفية داخل عقار سقط بها أسانسير في الطالبية.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء تواجدها داخل المصعد تعطل، وحاولت الخروج منه وانحشر رأسها وأثناء التحرك سقطت منه ولقيت مصرعها في الحال.

ويقوم رجال المباحث بالتحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، فيما انتقل فريق من النيابة لفحص البلاغ والكشف عن تفاصيله واستخراج تصريح دفن للجثة.