بالأسماء.. مصرع فتاة وإصابة 13 فى حادث انقلاب ميكروباص بترعة بالدقهلية

ارتفع عدد مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة، على طريق "شربين- دمياط" بـمحافظة الدقهلية، إلى ١٣ مصابًا ومصرع فتاة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على طريق شربين دمياط، أمام قرية السعدية، ووجود مصابين.



على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف.

وتبين إصابة ١٣، هم: فاطمة الطنطاوي السيد 50 سنة كفر الترعة القديم شربين، جرح بالرأس ٢٠ سم، جمال عبد المجيد عبد المجيد 60 سنة عزبة عسل شربين جرح بالرأس ١٠ سم وكسر بالساق اليمنى، السيد إسماعيل المنشاوي 40 سنة شربين ارتجاج، سعدية رزق أحمد الشربيني 58 سنة كفر الترعة الجديد شربين اشتباه كسر بالعمود الفقري، أنغام محمدعبدالهادي 45 سنة عزبة الهادي شربين كدمة بالظهر، يزن السعيد خالد 5 سنوات عزبة الهادي شربين سحجات وكدمات، عزة يسري عثمان 27 سنة عزبة الهادي شربين مصابة بارتجاج، كارم علي عبد الله 42 سنة عزبة يزبك شربين مصاب بكدمة بالظهر، أم محمد عبد الغفار المتولي 75 سنة شربين اشتباه كسر بالساق اليسرى والساعد الأيمن، محمدي محمد الشحات العراقي ١٧ سنة جروح متفرقة بالوجه والرأس، يوسف مسعد مسعد ٢٩ سنة جار فحصه، عبد الرحمن أحمد عبد الحميد شعبان ٢١ سنة أشعة على المخ، طارق الباز محمد الباز ٤٣ سنة عمل أشعة مقطعية على المخ والصدر، بينما توفيت أميرة أحمد أبو المجد ٣٨ سنة.



وجرى نقل المصابين لمستشفى شربين لتلقي العلاج، والمتوفاة إلى المشرحة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ اللازم.