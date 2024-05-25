مصرع طالب فى حادث مرورى بـصحراوى غرب المنيا

لقي طالب مصرعه سقط من تروسيكل، (دراجة بخارية ذات العجلات الثلاث)، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز مغاغة، شمال المنيا.

البداية بتلقي مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بمصرع طالب في حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي، مدخل قرية برطباط، بمركز مغاغة.

انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق إلى موقع البلاغ، وتبيَّن مصرع طالب مقيم بقرية كوم الحاصل، بمركز مغاغة، سقط من تروسيكل (دراجة بخارية ذات العجلات الثلاث)، أثناء ذهابه مع والده لمحطة الوقود لشراء سولار لماكينة الري.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف تقرير مفتش صحة العدوة عن إصابة الطالب بنزيف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ما تسبب في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات