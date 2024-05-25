السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع 3 أطفال غرقا بمياه محطة رى زراعى فى البحيرة

الحادث
الحادث

شهدت قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الجمعة، حادثًا مؤسفًا، حيث لقي ثلاثة  صغار مصرعهم غرقًا في الحال، أثناء الاستحمام بمياه محطة رفع ري زراعي، وتم انتشال الجثامين من المجري المائي، ونقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة كوم حمادة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد غرق ثلاثة أطفال بمياه محطة رفع ري زراعي بقرية النجاح التابعة لذات المركز، أثناء الاستحمام بالمياه هربًا من حرارة الجو.

أسماء ضحايا حادث الغرق بمركز بدر فى البحيرة 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بدر، وبالفحص تبين أن الضحايا هم كل من: "مصطفى السيد أحمد حسن، 9 سنوات، رمضان عمر على جودة، 9 سنوات، يوسف محمد على عبد الرحمن، 9 سنوات"، وتم انتشال الجثامين بواسطة قوات الإنقاذ النهري والأهالي.

وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة لاستخراج  تصاريح الدفن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

محافظة البحيرة غرق اطفال مركز بدر دمنهور النيابة العامة

مواد متعلقة

حملات تموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق فى البحيرة

توريد 212 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

نائب محافظ البحيرة تعتمد قواعد القبول بمرحلة رياض الاطفال

بالأسماء.. 11 مصابًا فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 التيرم الثاني محافظة البحيرة برقم الجلوس

ضبط 20 طن قمح و5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة

تجهيز 43 استراحة للملاحظين والمراقبين في امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة

ضبط أدوية فاسدة في مخزن غير مرخص بالبحيرة

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

عاجل.. إعلام إسرائيلى: مصادر أمنية رفيعة المستوى تتحدث عن استعداد مجلس الحرب لوقف إطلاق النار بغزة

عاجل.. حضور أمنى مكثف بمحيط شقة سفاح التجمع

عاجل.. بعد تصاعد التوتر مع الهند.. الصين تضاعف نشر مقاتلات "J-20" لمواجهة Rafale

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

بعد نشر إسرائيل صورته كقيادي بـ"حماس".. محمد شبانة: لا أريد اعتذارًا منهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين