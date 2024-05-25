مصرع 3 أطفال غرقا بمياه محطة رى زراعى فى البحيرة

شهدت قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الجمعة، حادثًا مؤسفًا، حيث لقي ثلاثة صغار مصرعهم غرقًا في الحال، أثناء الاستحمام بمياه محطة رفع ري زراعي، وتم انتشال الجثامين من المجري المائي، ونقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة كوم حمادة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد غرق ثلاثة أطفال بمياه محطة رفع ري زراعي بقرية النجاح التابعة لذات المركز، أثناء الاستحمام بالمياه هربًا من حرارة الجو.

أسماء ضحايا حادث الغرق بمركز بدر فى البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بدر، وبالفحص تبين أن الضحايا هم كل من: "مصطفى السيد أحمد حسن، 9 سنوات، رمضان عمر على جودة، 9 سنوات، يوسف محمد على عبد الرحمن، 9 سنوات"، وتم انتشال الجثامين بواسطة قوات الإنقاذ النهري والأهالي.

وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة لاستخراج تصاريح الدفن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.