الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات تموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق فى البحيرة

حملات تموينية بمحافظة
حملات تموينية بمحافظة البحيرة

وجه الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين واسترداد حق الدولة مع القيام بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

حملة تموينية للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

تواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية، رقابتها المشددة في جميع مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ حملة في دمنهور بالتنسيق مع مباحث التموين وبمتابعة سمير البلكيمي، وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتعبئة الزيوت والجيلي بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على برميل زيت بوزن 200 كجم و20 شيكارة سمسم بوزن 50 كجم لكل منها و300 عبوة جيلي بوزن 70 جرام للعبوة الواحدة، و1500 عبوة فارغة واستيكرات معدة للتعبئة واللصق، بالإضافة إلى ضبط 115 قرص جبنة رومي بوزن 13 كجم للقرص من مصدر مجهول في مخزن غير مرخص، و14 باكو سجائر من مصدر مجهول. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تحرير ٣ محاضر لمحلات السجائر في البحيرة، وتحرير محضر لأحد محلات السوبر ماركت لحيازته كمية من الخل منتهية الصلاحية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة. 

كما تم تحرير محضر لأحد محلات السوبر ماركت لحيازته كمية من البسكوتات منتهية الصلاحية بعددها ٣٤٩ عبوة وعدد ٩٨ عبوة منظفات وعطور منتهية الصلاحية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها. 

وتم أيضاً تحرير ٣ محاضر لمحلات السجائر بسبب بيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على كمية من السجائر تقدر ب٣٠٣ علبة لحين صدور قرار بشأنها.

كما تم تحرير محضر لأحد مخازن الإسمنت لحيازته كمية من الإسمنت من مصدر مجهول وبدون فواتير تدل على مصدرها، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها.

وتم تحرير ٤ محاضر لمحلات السوبر ماركت وأنشطة أخرى بسبب عدم الإعلان عن أسعار السلع لجمهور المستهلكين. كما تم زيارة فرع البنك الزراعي لاستلام القمح لموسم ٢٠٢٤ ومتابعة عملية توريد القمح والتأكد من سلامته.

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