الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجهيز 43 استراحة للملاحظين والمراقبين في امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات ومدارس التعليم الفني لاستقبال الامتحانات النظرية للدور الأول للدبلومات الفنية عن العام الدراسي الحالي 2023/2024، والتي تنطلق على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم السبت المقبل 25 مايو بجميع نوعيات التعليم الفني.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

وأوضح يوسف الديب، وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة يبلغ 62645 طالبًا وطالبة بكل النوعيات الفنية منهم "43187 صناعي – 5130 زراعي – 14118 تجاري – 210 فندقي" سيأدون الامتحانات أمام 173 لجنة بنطاق 16 إدارة تعليمية.

من ناحية أخرى، تم الانتهاء من تجهيز عدد 43 استراحة بنطاق الإدارات التعليمية؛ لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين القادمين من المحافظات الأخرى وتزويدها بكل المقومات والأجهزة والأثاث اللازم وكافة سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم. 

غرفة عمليات مركزية 

وأضاف يوسف الديب، وكيل الوزارة، أنه تم الانتهاء من تجهيز 173 لجنة منها: "118 لجنة خاصة بالتعليم الصناعي- 14 لجنة تعليم زراعي - 40 لجنة تجاري - ولجنة واحدة فندقي" وكذا تجهيز الاستراحات ومراكز التوزيع، لتكون جميعها مستعدة لاستقبال الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات. 

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات بصفة مستمرة وبشكل لحظي، وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو أجواءها أولًا بأول، وتم تجهيز خطوط سير توزيع أسئلة الامتحانات بمركز توزيع اسئلة الامتحانات النظرية وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها.

 كما تم التنسيق مع الشرطة وكل من الصحة - التموين - الإسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - الأمن - الحماية المدنية كل في مجاله للمعاونة في مجال الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول والتصدي بكل حزم لكافة صور واشكال الغش داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أي طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم والعمل على توفير كافة الأجواء الأمنه لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.

امتحانات الدبلومات محافظة البحيرة دمنهور الإستراحات نهال بلبع

مواد متعلقة

ضبط أدوية فاسدة في مخزن غير مرخص بالبحيرة

إجراء 4427 عملية قلب دعمًا للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع البحيرة

استمرار محاضرات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى البحيرة بالمجان

حبس تاجري سلاح في شبراخيت

رفع درجة الاستعداد للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية فى البحيرة

ضبط 15 طن قمح قبل تهريبه في البحيرة

توريد 208 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة منذ بداية الموسم

خلافات على "حد أرض".. مقتل مزارع على يد جيرانه في البحيرة

الأكثر قراءة

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

عاجل| "العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح