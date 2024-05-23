تجهيز 43 استراحة للملاحظين والمراقبين في امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات ومدارس التعليم الفني لاستقبال الامتحانات النظرية للدور الأول للدبلومات الفنية عن العام الدراسي الحالي 2023/2024، والتي تنطلق على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم السبت المقبل 25 مايو بجميع نوعيات التعليم الفني.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

وأوضح يوسف الديب، وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة يبلغ 62645 طالبًا وطالبة بكل النوعيات الفنية منهم "43187 صناعي – 5130 زراعي – 14118 تجاري – 210 فندقي" سيأدون الامتحانات أمام 173 لجنة بنطاق 16 إدارة تعليمية.

من ناحية أخرى، تم الانتهاء من تجهيز عدد 43 استراحة بنطاق الإدارات التعليمية؛ لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين القادمين من المحافظات الأخرى وتزويدها بكل المقومات والأجهزة والأثاث اللازم وكافة سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم.

غرفة عمليات مركزية

وأضاف يوسف الديب، وكيل الوزارة، أنه تم الانتهاء من تجهيز 173 لجنة منها: "118 لجنة خاصة بالتعليم الصناعي- 14 لجنة تعليم زراعي - 40 لجنة تجاري - ولجنة واحدة فندقي" وكذا تجهيز الاستراحات ومراكز التوزيع، لتكون جميعها مستعدة لاستقبال الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات بصفة مستمرة وبشكل لحظي، وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو أجواءها أولًا بأول، وتم تجهيز خطوط سير توزيع أسئلة الامتحانات بمركز توزيع اسئلة الامتحانات النظرية وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها.

كما تم التنسيق مع الشرطة وكل من الصحة - التموين - الإسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - الأمن - الحماية المدنية كل في مجاله للمعاونة في مجال الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول والتصدي بكل حزم لكافة صور واشكال الغش داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أي طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم والعمل على توفير كافة الأجواء الأمنه لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.