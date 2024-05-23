الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

نائب محافظ البحيرة تعتمد قواعد القبول بمرحلة رياض الاطفال

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نشرة القبول لمرحلة رياض الأطفال لعام 2024- 2025،حيث من المقرر أن يبدأ قبول طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم السبت الموافق 1/6/2024، وحتى 2024/6/30 م وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

شروط القبول والتقدم لمرحلة رياض الأطفال
 

وأكد  يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التوجيه والتأكيد على قيام جميع الروضات بالاعلان عن شروط القبول والتقدم لمرحلة رياض الأطفال بأماكن بارزة بالمدرسة والإدارة التعليمية على أن يتضمن الإعلان موعد البداية والنهاية وشروط القبول، يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكتروني لأكثر من مدرسة ضمن المربع السكنى التابع له، مع الإلتزام بالتوزيع الجغرافي لكل روضة بناء على ما تحدده كل إدارة تعليمية، وحساب سن الأطفال المتقدمين حتى أول أكتوبر 2024.

الحد الأدنى لسن قبول المستوى الأول
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الحد الادنى لسن قبول المستوى الأول من سن 4 حتى سن 5 سنوات إلا يوم والمستوى الثانى من سن 5 سنوات حتى سن 6 سنوات إلا يوم، وفى حالة وجود فراغات بالأماكن منخفضة الكثافة السكانية يجوز النزول بالسن إلى ثلاث سنوات ونصف للمستوى الأول وأربعة سنوات ونصف للمستوى الثانى وذلك بعد مرور شهر من بداية العام الدراسى على أن لا تزيد كثافة القاعه عن 36 طفل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم:

وأشار إلى ضرورة أن يضم ملف التقديم على شهادة ميلاد رقم قومى " أصل + 3 صور " وطلب الالتحاق بدمغاته، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية،و طوابع بريد للمراسلة " طابع تعليمي - طابع مهن تعليمية"، و6 صور شخصية حديثة للطفل واستمارة البطاقة الصحية واستمارة رغبات المسجلة من على موقع وزارة التربية والتعليم مطبوعة ويوقع ولى الأمر أمام كل رغبة، ووصل "مياه أو كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضى " باسم ولي الأمر أو الجد للأب أو الجد للأم، ولابد ان يطابق الموقع الجغرافي لسكن الطفل شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية لولي الامر أو صورة عقد إيجار مثبت التاريخ (موثق) مر عليه عام على الأقل " مع تقديم الأصل للاطلاع عليه"، ويفضل عقد مقابلة مع الطفل لقياس مدى استعداده مع تفعيل لجنة الدمج بالمدرسة، وجميع المدارس دامجة ومن حق الطالب ذوى الاعاقة الذي تنطبق عليه الشروط أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته على أن يستوفى شرط السن الرسمى لقبول الأطفال طبقا للتنسيق وألا تزيد نسبة الأطفال ذوى الاعاقة عن 10% من العدد الكلى في الفصل بحد أقصى 4 أطفال على ان يكونوا بنفس نوع الأعاقة.

رياض الاطفال الروضات محافظة البحيرة شروط التقديم نهال بلبع

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