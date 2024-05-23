بالأسماء.. 11 مصابًا فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة

أُصيب قبل قليل 11 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارتين، عند الكيلو "٧٦" بالطريق الصحراوي بدائرة محافظة البحيرة، اتجاه محافظة الإسكندرية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين آخرين، بالطريق الصحراوي بدائرة المركز، مما نتج عنه إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

أسماء المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة كل من: "م.ع ٣٥سنة مقيم بمحافظة المنوفية، مُصاب بكدمات متفرقة بالجسم، م.خ ٣٢ سنة مقيم بمحافظة المنوفية بكدمات متفرقة بالجسم، ع.ع ٣٣ سنة مقيم بالمنوفية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ك.ح ٢٥ سنة مقيم بالإسكندرية، كدمات متفرقة بالجسم، م.د ٢٨ سنة مقيم بالإسكندرية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ع.م ٤٠ سنة بالمنوفية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ا.ك ٢٧ ذكر مقيم بناحية محافظة المنوفية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ا.م ٤٥ سنة مقيم بالإسكندرية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ه.ح ٤٦ سنة مقيم بمدينة رشيد مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، م.ع ٤٤ سنة مقيمة بمحافظة الإسكندرية مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، س.م ٥٠ سنة مقيمة في محافظة الإسكندرية.

وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.