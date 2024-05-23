الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 20 طن قمح و5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجَّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوِّل له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبدالعال، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ حملات مكبرة بمتابعة سمير البلكيمي، وكيل المديرية وأسفرت تلك الحملات عن: بمركز الرحمانية تم ضبط 100 كجم فول مجروش مجهول المصدر، و3 تجِّار تموينيين لغلقهم محلاتهم في أوقات العمل الرسمية ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

ضبط 20 طن قمح 

وبمركز شبراخيت، تم ضبط 20 طن قمح داخل أحد المخازن و5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر و50 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و10 عبوات بويات منتهية الصلاحية وكرتونة مبيدات زراعية و100 علبة سجائر مجهولة المصدر.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وبحملات مماثلة بمركز الدلنجات تم ضبط 1000 لتر سولار تم تجميعهم داخل أحد محطات الوقود بغرض التربح والكسب غير المشروع و3000 لتر سولار داخل عهد باطنية غير مرخصة بالإضافة لضبط 23 شيكارة سماد محظور تداوله بالأسواق.

وفي ذات السياق، تم تنفيذ حملة بدمنهور بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية بالبحيرة، أسفرت عن ضبط 180 صنف أدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و2560 عبوة لعدم الترخيص ولسوء التخزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط قمح محافظة البحيرة ضبط بنزين ضبط سماد مجهول نهال بلبع

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