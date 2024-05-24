توريد 212 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية، التي تمر بها البلاد حاليًا.

توريد محصول القمح لشون وصوامع البحيرة

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة من كبرى المحافظات الزراعية، وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي، والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة، ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية، وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وأكدت نهال بلبع، أن الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة تواصل استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024، حيث تم توريد 212 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح اليوم بجميع المواقع التخزينية، وذلك من خلال 37 مركزًا تجميع بالمحافظة.

ووجهت بضرورة تقديم الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام، نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي مهم.

لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح

كما أشار المحاسب محمد عبدالعال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي، وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.