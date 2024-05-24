مصرع 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف

لقي 6 أشخاص مصرعهمم، اليوم الجمعة، إثر اختناقهم أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بإحدي القري التابعة لمركز بنى سويف، وتم انتشال 5 جثث وجار انتشال الجثة الأخيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بمصرع 6 أشخاص إثر اختناقهم أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بإحدي القري التابعة لمركز بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة الإنتقال إلى محل الواقعة وانتشال الجثث ونقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال إلى محل الواقعة تبين أن الجثث لـ 6 أشخاص وهم "خ.ا.م" 30 سنة، و"م.س.ع" 55 سنة، و"ه.ج.م" 30 سنة، وم. ج.م" 28 سنة، و" ع.ه" 23 سنة، و"ب.ا" 24 سنة، حيث تم انتشال 5 جثث وجاري انتشال الجثة الأخيرة واستدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي عقب معاينة النيابة العامة لمحل الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أن المنزل مكون من طابقين بالبلوك الأبيض، وأنهم لقوا مصرعهم داخل الحفرة إثر اختناقهم أثناء التنقيب عن الآثار بالمنزل.

وفي سياق آخر، لقي شابان مصرعهمم، اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بني سويف - الفيوم الجديد قبل مدخل كوم أبو خلاد بدائرة مركز ناصر شمال بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بطريق بني سويف - الفيوم الجديد قبل مدخل كوم أبو خلاد بدائرة مركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة نقلهم إلى المستشفي.

استقبلت مستشفى بني سويف التخصصي "عبدو.ط.ح" 20 سنة، و"حمدي.ع" 25 سنة، وتم إيداعهما بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.