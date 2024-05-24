الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على أرض زراعية ببني سويف

جانب من حملة الازالة
جانب من حملة الازالة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها.  

تابع حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الواسطى، أعمال رفع تراكمات القمامة بالمدينة والوحدات القروية، حيث نظمت الوحدة المحلية حملة نظافة مكبرة شملت محيط المصالح الحكومية ودور العبادة ومنطقة الزجاج، والمغاربة، وطراد النيل ومنطقة الخور بطريق الديابية، ومنطقة تجمع خلف سور مركز الشرطة القديم، والنادي الرياضي القديم بقرية زاوية المصلوب. كما تم رفع القمامة من شارع سعد زغلول، والإبراهيمية، وشارع جمال عبد الناصر، وخوجه، والجمهورية.

وفي الوحدة المحلية لقرية إطواب، تم إزالة حالتي تعدٍ بالبناء بالمخالفة على مساحة قيراط ونصف قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما تمت متابعة أعمال رفع القمامة من خلال مشروع النظافة في قريتي إطواب وإفوة، وتسليمها إلى مصنع التدوير بكوم أبو راضي. بالإضافة إلى ذلك، تمت متابعة أعمال قسم الإنارة بالوحدة، واستكمال إجراء صيانة الكشافات وتركيب لمبات إنارة وكشافات حسب الحاجة ووفقًا لنسبة الإنارة المطلوبة.

وفي الوحدة المحلية لقرية ميدوم، تم رفع القمامة من قرى الحومة وصفط الشرقية وصفط الغربية والهرم وعزبة أبو النور، وإرسالها إلى مصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضي. كما تمت متابعة أعمال الإنارة بقرية ميدوم، بمنطقة الغنامية، حيث تم تركيب كشافات جديدة بدلًا من الكشافات التالفة، وتغيير اللمبات غير المضاءة.

وفي سياق آخر، قام السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بزيارة تفقدية لمقر المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، لمتابعة سير العمل وخاصة فيما يتعلق بملف التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد 187 ولائحته التنفيذية.    

وأكد اللواء سامي علام خلال جولته التفقدية على أهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لهم لإنهاء إجراءات التصالح. وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم البناء وتحقيق السلامة الإنشائية، والحفاظ على حقوق المواطنين والمجتمع،  حيث رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة هاني الجويلي رئيس المدينة، وداليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية.

وخلال الزيارة، تابع السكرتير العام المساعد، سير العمل في المركز التكنولوجي واطلع على آلية استقبال طلبات التصالح وفحصها. وأثنى على الجهود المبذولة من قبل العاملين في تسهيل وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الطلبات وتجنب التكدس، مشيرا  إلى توجيهات المحافظ بضرورة استمرار المتابعة اليومية لسير العمل في ملف التصالح، وضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وفعال.

 

بني سويف الواسطي إزالات اطواب الأرض الزراعية

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