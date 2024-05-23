نفوق 11 رأس ماشية فى حريق نشب داخل حظيرة ببنى سويف

أصيبت سيدة، اليوم الخميس، فى حريق نشب داخل حظيرة للماشية بشارع السوق بمدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي أسفر عن نفوق 11 رأس ماشية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في حظيرة للماشية بشارع السوق بمدينة سمسطا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ونجحت في السيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن حظيرة الماشية ملك لـ"أشرف. ا"، وأسفر الحريق عن إصابة زوجته وتم نقلها إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، كما أسفر عن نفوق 11 رأس ماشية كانت موجودة بالحظيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بتحريات رجال المباحث حول أسباب الحريق وملابساته.