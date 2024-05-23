الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نفوق 11 رأس ماشية فى حريق نشب داخل حظيرة ببنى سويف

جانب من الحريق
جانب من الحريق

أصيبت سيدة، اليوم الخميس، فى حريق نشب داخل حظيرة للماشية بشارع السوق بمدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي أسفر عن نفوق 11 رأس ماشية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في حظيرة للماشية بشارع السوق بمدينة سمسطا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ونجحت في السيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن حظيرة الماشية ملك لـ"أشرف. ا"، وأسفر الحريق عن إصابة زوجته وتم نقلها إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، كما أسفر عن نفوق 11 رأس ماشية كانت موجودة بالحظيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بتحريات رجال المباحث حول أسباب الحريق وملابساته.

بني سويف سمسطا حظيرة ماشية الحماية المدنية الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

فوز طالبة بجامعة بني سويف بالمركز الثاني في مسابقة الأبحاث المجتمعية

جامعة بني سويف توقع بروتوكول تعاون مع ميناء دمياط (صور)

إخماد حريق "كافيه" على كورنيش النيل في بني سويف

محافظ بني سويف يتابع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية

إعداد 18 استراحة للمشاركين والقائمين على امتحانات الدبلومات الفنية ببني سويف

بسبب الهاتف المحمول.. إحالة ملاحظين للتحقيق في لجنة بامتحانات الإعدادية ببني سويف

تحرير 24 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية وبيئية فى بنى سويف

طلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف يشتكون من صعوبة امتحان الجبر

الأكثر قراءة

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

مفاضلة بين كريم وكوكا لقيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام الترجى

1.6 مليار جنيه.. ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)